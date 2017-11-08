Первый урожай "красных бриллиантов" соберут в Абхазии

СУХУМ, 8 ноя – РИА Новости. Новый для Абхазии сорт хурмы из Аргентины "красный бриллиант" адаптирован к местным условиям, рассказал Sputnik Абхазия директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук республики Лесик Айба.
Он добавил, что эта хурма не содержит семян, отлично подходит для сушки и для десерта и может храниться до трех месяцев.
При хорошем уходе, подчеркнул директор института, "красный бриллиант" дает первый урожай на третий год после посадки. С одного взрослого дерева можно получить от 300 и до 400 килограммов плодов.
Айба рассказал, что в администрации президента Абхазии и в Минсельхозе республики уже прошли совещания по этому вопросу, и уже весной будущего года будут приняты необходимые меры.
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