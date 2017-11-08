Первый урожай "красных бриллиантов" соберут в Абхазии

СУХУМ, 8 ноя – РИА Новости. Новый для Абхазии сорт хурмы из Аргентины "красный бриллиант" адаптирован к местным условиям, рассказал Sputnik Абхазия директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук республики Лесик Айба.

"Мы получили новый сорт хурмы из Аргентины под названием "красный бриллиант" три года назад, и в этом сезоне мы соберем первый урожай. Сейчас проходят испытания этой хурмы на нашем опытном участке в Агудзере. Мне кажется, что "красный бриллиант" показывает себя лучше всех остальных сортов", — пояснил Айба.

Он добавил, что эта хурма не содержит семян, отлично подходит для сушки и для десерта и может храниться до трех месяцев.

При хорошем уходе, подчеркнул директор института, "красный бриллиант" дает первый урожай на третий год после посадки. С одного взрослого дерева можно получить от 300 и до 400 килограммов плодов.

Ученый посетовал, что в республике отмечено нашествие мраморного клопа – вредителя, который в этом году уничтожил больше половины урожая хурмы.

Айба рассказал, что в администрации президента Абхазии и в Минсельхозе республики уже прошли совещания по этому вопросу, и уже весной будущего года будут приняты необходимые меры.

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