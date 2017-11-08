Kaspersky и Совет Европы намерены защищать права человека в интернете

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Совет Европы, "Лаборатория Касперского" и ряд технологических компаний подписали соглашение для совместной защиты прав человека в интернете, сообщает российская компания в среду.

Помимо "Лаборатории", к соглашению с Советом Европы также присоединились Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Orange и Telefonica.

"Совет Европы, "Лаборатория Касперского" и ряд ведущих технологических компаний подписали соглашение с целью обеспечения защиты прав человека и гарантии соблюдения законов в интернете", – говорится в сообщении.

Соглашение стало очередным этапом реализации принятой Советом Европы стратегии управления интернетом в 2016-2019 годах. Ее основные цели – поддержка и защита граждан в интернете, гарантия соблюдения их прав, обеспечение равенства и свободы высказываний, борьба с киберпреступностью и терроризмом.

"Интернет – уникальное пространство, в котором мы все бываем каждый день. Здесь мы читаем новости и ленты социальных сетей, планируем отпуск, совершаем покупки, проверяем банковские счета – в итоге каждый день за нами остается большой цифровой след. А между тем, интернет в своих целях используют киберпреступники, подвергая всех нас серьезной опасности", – отметил вице-президент компании Антон Шингарев.

"Мы рады стать партнером Совета Европы и совместно с другими влиятельными организациями бороться за более безопасный и комфортный интернет, чтобы каждый пользователь мог по-настоящему наслаждаться цифровой жизнью", – добавил он.