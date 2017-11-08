Власти Италии ужесточат правила прохождения лайнеров по Венецианской лагуне

РИМ, 8 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти запретят круизным лайнерам водоизмещением свыше 55 тысяч тонн заходить в центральные каналы Венецианской лагуны, заявил министр транспорта страны Грациано Дельрио.

Власти Италии и Венеции давно пытаются разрешить проблему с гигантскими круизными лайнерами, которые заходят в Венецианскую лагуну и проходят в непосредственной близости от исторических зданий знаменитого города на воде. В частности, с 1 ноября 2014 года запрещена навигация судов водоизмещением более 94 тысяч тонн по центральным каналам в лагуне Венеции. Кроме того, с января того же года было введено ограничение на прохождение по широкому каналу Джудекка, отделяющему Венецию от крупного одноименного острова, лайнеров водоизмещением более 40 тысяч тонн, которые зачастую приближались к площади Сан-Марко на минимальное расстояние.

Решение было принято по итогам заседания межминистерского комитета, занимающегося вопросами Венецианской лагуны.

"После многих месяцев серьезной работы мы пришли к правильному решению. Крупных судов не будет в канале Джудекка и бухте Сан-Марко", — заявил Дельрио. По его словам, лайнеры отныне будут останавливаться в одном из каналов промышленного порта Маргера, который расположен "на материке" напротив Венеции. Подобная схема, отметил министр, не нарушит движение торговых судов и позволит сосуществовать обоим видам морского транспорта.

Запрет окончательно вступит в силу в течение 3,5-4 лет, а пока регулирующие органы должны принять новые нормы, которые "приведут в соответствие существующие правила с технически достижимым уровнем ограничения водоизмещения".

Власти Венеции встретили решение с "крайним одобрением". По словам мэра города Луиджи Бруньяро, оно позволило найти компромисс между озабоченностью местных жителей проблемой экологии и рабочими местами, которые создает круизная отрасль.