Политолог объяснил заявления Киева о планах разорвать отношения с Россией

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Киев пытается отвлечь внимание от внутренних проблем, заявляя о намерении разорвать дипотношения с Россией, считает политолог Вадим Карасев.

Депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

"Эта проблема уже давно поднимается – разрывать или не разрывать. С точки зрения внутреннеполитической конъектуры понятно, что сегодня необходимо отвернуть внимание от внутренних процессов с протестами Саакашвили (экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили) у Верховной рады",- сказал Карасев в эфире телеканала NewsOne.

Он не исключает, что такого рода информационные "вбросы" направлены на то, чтобы "изменить повестку дня, перефокусировать политическое сознание и таким образом снизить внимание к внутриполитическим процессам и увеличить внимание к внешним угрозам и вызовам".

По мнению Карасева, разрыв дипломатических отношений ничего существенно не изменит. "Разорвать всегда можно, это такой себе дипломатический демарш, а потом что делать? У нас и так сегодня дипломатические отношения свернулись, они абсолютно минимизированы",- заявил он.

"Кто возьмет на себя инициативу в разрыве дипломатических отношений, выхода с соглашения, еще каких-то демаршах, которые не имеют практического значения, тот будет обвиняться в желании эскалации отношений ",- отметил Карасев.

По его мнению, западные партнеры укажут Украине на то, что нельзя действовать настолько прямолинейно.

"У нас три квартала 2017 года увеличение экспорта украинского производства в Россию. Вместо того, чтобы сворачивать торгово-экономические отношения, они у нас наоборот начинают восстанавливаються",- подчеркнул Карасев.

Он добавил, что при разрыве дипотношений также необходимо диверсифицировать и экономические отношения между Украиной и РФ.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".