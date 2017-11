Проект RT о революции 1917 года стал финалистом премии Epica Awards

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Проект RT #1917LIVE, посвященный столетней годовщине революции в России, стал финалистом премии Epica Awards. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Проект вышел в финал престижной премии, присуждаемой за достижения в области маркетинга и рекламы, сразу в двух категориях. В номинации "Медиа" финалистом стал проморолик #1917LIVE, в котором "император Николай II" сообщает в Twitter, что отрекается от престола.

В категории "Онлайн: Социальные сети" в финал пробился проект "#1917LIVE: Что, если бы Twitter существовал 100 лет назад?". В этой номинации RT будет бороться за победу с такими компаниями, как SKY Italia, Ford France и S7 Airlines.

Историческая реконструкция событий революции в России, которая стала одной из самых масштабных, когда-либо реализованных в Twitter, была запущена в конце 2016 года. Сообщения от лица десятков исторических персонажей от Николая II и Ленина до простых рабочих и солдат публикуются в режиме реального времени.

В проекте принимают участие историки из США и Великобритании, а аккаунт известной разведчицы Мата Хари ведет всемирно известный бразильский писатель Пауло Коэльо. Всего было создано более 80 специальных аккаунтов, все они связаны в Twitter вымышленной газетой "Русский телеграф" (Russian Telegraph), которая после революции была переименована в The Revolutionary Times. На них подписались около 200 тысяч пользователей. Кроме того, в рамках проекта RT снял восемь роликов серии "Революция 360", воссоздающих события столетней давности.

Историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE привлекла внимание политиков, журналистов и учёных по всему миру. На аккаунты проекта подписаны мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. За #1917LIVE также следят журналисты таких изданий, как The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek, France 24. Статьи о проекте были опубликованы более чем на десяти языках. В октябре 2017 года спецпроект #1917LIVE стал финалистом международных премий The Drum Social BuzzAwards 2017, Clio Entertainment 2017 и Shorty Social Good Awards.