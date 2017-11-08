Глава МИД Италии поблагодарил посла в Москве за работу

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава МИД Италии Анджелино Альфано поблагодарил посла в России Чезаре Рагальини, завершающего свою миссию, за его труд дипломата и "титанические усилия" по организации работ по реставрации здания посольства Италии в Москве.

Особняк Берга, в котором сегодня располагается посольство Италии в Москве был построен в конце XIX века. Владение было приобретено миллионером, промышленником Бергом у писателя Михаила Загоскина. Этот дом стал одним из первых зданий в Москве, куда было проведено электричество.

В 1918 году в здании находилось посольство Германской Империи, где в июле 1918 года левыми эссерами был посол убит посол Германии граф Вильгельм фон Мирбах. После этого в особняке располагался центральный исполком Коминтерна. В 1924 году особняк был передан дипломатической миссии Италии в Москве.

Новый особняк и плюс 200 квадратных метров



Посол Италии признался, что когда ехал работать послом в Россию, знал, что ему предстоит работать в одном из самых красивых зданий Москвы. "И так оно и вышло, я убедился в этом сам. Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что здание это будучи, безусловно, прекрасным, нуждается в срочных работах по восстановлению", — сказал посол на презентации книги, посвященной реставрации особняка Берга.

По его словам, идея отреставрировать особняк к центре Москвы "втемяшилась" ему в голову. "Я понял, что я обязательно должен это сделать. Наверное, мне надо было стать архитектором", — признался дипломат. Он рассказал, что в особняке в Денежном переулке были отреставрировали полы, потолки, некоторые элементы декора, а также оконные и дверные проемы.

"Как известно, здание само по себе является собственностью Российской Федерации, поэтому надо было добиться финансирования для того, чтобы провести те работы, которые мы считали необходимыми. Был подготовлен концептуальный проект реставрации, после чего началась работа по поиску денег. Человеком, в котором мы нашли полное созвучие нашим идеям, который откликнулся и был с нами с первых дней реализации этого проекта стал Алишер Усманов. Он выступил единственным спонсором всех работ", — отметил посол.

Рагальини подчеркнул, что "именно в силу тех событий, свидетелями которых были эти стены, мы так ценим это здание".

"Все, что мы делали, мы делали с искренней любовью к этому прекрасному памятнику архитектуры, который является достоянием города Москвы. Уверяю, что все это было очень непросто, потому что реставрационные работы шли не прерывая обычной, каждодневной работы дипломатического представительства. Мы благодарим господина Усманова за его щедрую поддержку", — отметил посол.

"Благодаря титанической работе посла Рагальини рабочая площадь помещений посольства увеличилась на 200 квадратных метров, при том, что границы его остались прежними. Хочу поделится с вами своими соображениями. Меня давеча водили по посольству и все показывали, как было раньше. Кто-то случайно сказал мне, сколько стоит квадратный метр площади в Москве. Я тут же постарался помножить это на 200 кв.м., которые были отвоеваны и картина титанического успеха посла Рагальини встала передо мной во всей красе", — пошутил итальянский министр.

Альфано отметил, что здание особняка "заслуживало такого внимания и той успешной работы, которая была проведена".

Посол завершает свою карьеру в Москве



Глава МИД Италии также поблагодарил посла за его работу в качестве дипломата.

"Посол Рагальини заканчивает свою миссии в качестве посла Италии в Москве и на этом заканчивается его дипломатическая карьера. Я хочу специально выразить ему благодарность за безупречную службу на дипломатическом поприще на благо Италии", — сказал Альфано.

Со своей стороны посол отметил, что завершит свою миссию в России через три недели.

Рагальини был назначен послом Италии в России в сентябре 2013 года. Свою дипломатическую карьеру он начал в 1978 году, работал в представительствах Италии в Канаде, Иране, Индии, занимал различные должности в центральном аппарате МИД, а также занимал должность постпреда Италии при ООН.