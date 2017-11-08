Ле Пен раскритиковала решение о лишении ее парламентского иммунитета

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен раскритиковала принятое ранее в среду решение Национального собрания Франции лишить ее парламентского иммунитета.

"Лучше быть джихадистом, который возвращается из Сирии, чем депутатом, который осуждает низость ИГ *: меньше судебного риска", — написала Ле Пен в микроблоге Twitter

Ранее в среду Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) лишило лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен парламентского иммунитета в связи с публикациями в Twitter политика фотографий зверств запрещенной в РФ террористической организации ИГ*.

Во Франции Марин Ле Пен является фигурантом расследования, открытого в 2015 году прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств ИГ*, которые политик разместила в своем Twitter.

В марте 2017 года Европарламент (ЕП) проголосовал за снятие парламентского иммунитета с Ле Пен.