Венгрия намерена изменить декларацию "Восточного партнерства" из-за Киева

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Венгрия инициировала изменения в проект декларации саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, из-за нового украинского закона об образовании, заявила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе украинскому интернет-изданию "Европейская правда".

Ранее президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

"Мы видим, как появляются дополнительные формулировки в многосторонних документах, например, в проекте декларации "Восточного партнерства", — заявила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Будапешт настаивает, чтобы в декларации содержалась формулировка о том, что страны-партнеры "будут уважать те права, которые уже имеют лица, принадлежащие к национальным меньшинствам". Она добавила, что дискуссия об окончательном проекте декларации еще продолжается.

Эксперты Венецианской комиссии находились с визитом на Украине с 30 по 31 октября. В ходе визита они провели ряд встреч с представителями национальных меньшинств и депутатами Верховной рады. Ожидается, что Венецианская комиссия ориентировочно 11 декабря обнародует свое заключение по украинскому закону об образовании.

По данным издания Magyar Nemzet , ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Программа "Восточное партнерство" предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.