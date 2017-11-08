Венгрия намерена изменить декларацию "Восточного партнерства" из-за Киева

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Венгрия инициировала изменения в проект декларации саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе, из-за нового украинского закона об образовании, заявила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе украинскому интернет-изданию "Европейская правда".
"Мы видим, как появляются дополнительные формулировки в многосторонних документах, например, в проекте декларации "Восточного партнерства", — заявила Климпуш-Цинцадзе.
Эксперты Венецианской комиссии находились с визитом на Украине с 30 по 31 октября. В ходе визита они провели ряд встреч с представителями национальных меньшинств и депутатами Верховной рады. Ожидается, что Венецианская комиссия ориентировочно 11 декабря обнародует свое заключение по украинскому закону об образовании.
Программа "Восточное партнерство" предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.