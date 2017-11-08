В Оксфорде открылась выставка о Ленине и событиях, предшествующих революции

ЛОНДОН, 8 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Выставка о главном организаторе Октябрьской революции Владимире Ленине открылась в среду в Оксфорде, рассказал РИА Новости почетный секретарь британского Общества содействия в российских и советских исследованиях (SCRSS) Ральф Гибсон.

"На выставке представлено более 70 редких фотографий и материалов из архива SCRSS, многие из которых никогда ранее не выставлялись. Детские фотографии Владимира Ульянова, годы в ссылке, и последующее его становление как одного из идеологов революции – все эти этапы отражены. Но одной биографией Ленина выставка не ограничивается: она исследует исторические причины Октябрьской революции и события, ей предшествующие", — рассказал собеседник агентства.

Среди выставленных фотографий – трогательный снимок Ленина с кошкой, сделанный сестрой революционера Марией, его фотография для фальшивого удостоверения – в парике и в гриме, фотография сцены из спектакля "Клоп" по пьесе Владимира Маяковского.

© Фото : предоставлено SCRSS Владимир Ленин с котом в своей резиденции в селе Горки, под Москвой, 1922 год © Фото : предоставлено SCRSS Владимир Ленин с котом в своей резиденции в селе Горки, под Москвой, 1922 год

Но фотографиями выставка, приуроченная к столетию революции, не ограничивается: в экспозиции представлена и графика, и кадры из кинофильмов, и различные произведения искусства.

Общество содействия в российских и советских исследованиях было основано в 1924 для налаживания связей между странами. Среди создателей общества числятся, в частности, писатели Алексей Толстой и Вирджиния Вулф.

Бесплатная выставка "Ленин: лидер русской революции" проходит в оксфордском художественном центре North Wall Arts Centre в период с 8 по 18 ноября.