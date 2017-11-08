МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" в Йемене предложили политическое убежище саудовским принцам, преследуемым за коррупцию, передал катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на близкий к руководству хуситов источник.

В воскресенье спустя часы после своего создания высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели. Задержанных отстранили от управления их бизнесом.

"Мы готовы предоставить убежище любому члену (королевской) семьи Аль Сауд или любому саудовскому поданному, который хочет бежать от угнетения и преследования", — заявил источник в движении хуситов.

Как передал канал, по словам источника, предложение не является попыткой политической игры и "настоящее на 100%".

В соцсетях ранее появилось аналогичное заявление главы революционного комитета хуситов Мохаммеда Али аль-Хуси. По его словам, движение готово принять в качестве "дорогого и уважаемого угнетенного брата" саудовских принцев или любых лиц, "чувствующих нападки режима" в Саудовской Аравии.

Движение хуситов "Ансар Алла" противостоит в идущей с 2014 года гражданской войне в Йемене властям страны и поддерживающей их арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Под контролем хуситов находится столица Йемена Сана и ряд районов, в частности на севере страны недалеко от саудовской границы.