В ЛДПР предложили провести межпарламентский турнир в рамках ЧМ-2018

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предложил провести межпарламентский футбольный турнир в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Есть предложение за эту тему взяться и провести межпарламентской футбольный турнир тех стран, которые (пройдут — ред.) на чемпионат мира", — сказал Дегтярев, отметив, что такое предложение поступило от Лебедева.

Дегтярев предложил быть капитоном парламентской сборной РФ зампреду комитета ГД по спорту Валерию Газзаеву. "Мы готовы взять на себя организационные вопросы, разослать в страны-участницы (ЧМ-2018) приглашение поиграть в футбольчик", — добавил депутат.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.