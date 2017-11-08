В ЛДПР предложили провести межпарламентский турнир в рамках ЧМ-2018

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предложил провести межпарламентский футбольный турнир в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Дегтярев предложил быть капитоном парламентской сборной РФ зампреду комитета ГД по спорту Валерию Газзаеву. "Мы готовы взять на себя организационные вопросы, разослать в страны-участницы (ЧМ-2018) приглашение поиграть в футбольчик", — добавил депутат.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.