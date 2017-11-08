Суд в Киеве арестовал квартиру сына главы МВД Украины

Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков во время заседания суда в Киеве. 2 ноября 2017

Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков во время заседания суда в Киеве. 2 ноября 2017

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева арестовал квартиру сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова, передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владислава Кривенко.

Сына министра внутренних дел подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Первого ноября суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Глава МВД Арсен Аваков уверен, что его сын в суде докажет свою невиновность.

"Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и (третьего фигуранта дела Владимира — ред.) Литвина. У Авакова квартира арестована", — цитирует Кривенко агентство.

По его словам, суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых. На данный момент ни в одном ходатайстве отказано не было.