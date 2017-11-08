Суд в Киеве арестовал квартиру сына главы МВД Украины

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева арестовал квартиру сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова, передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владислава Кривенко.
"Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и (третьего фигуранта дела Владимира — ред.) Литвина. У Авакова квартира арестована", — цитирует Кривенко агентство.
По его словам, суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых. На данный момент ни в одном ходатайстве отказано не было.