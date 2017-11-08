ДАНАНГ (Вьетнам), 8 ноя — РИА Новости. США на полях АТЭС выступают с деконструктивных позиций и отказываются согласовать документы, которые устраивают все другие страны, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В среду во Вьетнаме проходит министерское заседание экономик АТЭС — последнее подготовительное мероприятие перед саммитом объединения, которое состоится 10-11 ноября.

Говоря о подготовке заявления лидеров АТЭС, Орешкин отметил: "Мы видим, что здесь у нас есть определённые проблемы сейчас, как это было и на "двадцатке" и на других мероприятиях. Американцы выступают с деконструктивных позиций, просто отказываются согласовать документы, которые устраивают все другие страны. Сейчас вокруг этого очень напряженная дискуссия. Будем смотреть, как эта тема закончится к концу недели, когда вопрос будет обсуждаться на уровне лидеров стран".

Орешкин также отметил, что на полях АТЭС провел встречу со своим китайским коллегой. "Поговорили о движении по заключению зоны свободной торговли между Евразийским союзом (ЕАЭС – ред.) и Китаем. Здесь есть определённый прогресс", — рассказал он.

"С американским коллегой не встречались и не планируем. Они очень заняты подготовкой и торпедированием этих заявлений, которые готовят в рамках этого саммита", — добавил Орешкин.