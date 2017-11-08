Украина займется разработкой беспилотников, способных летать над Россией

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Киев вскоре займется разработкой стратегических беспилотных летательных аппаратов, способных, по его мнению, мониторить ситуацию на всей территорией России.

По словам секретаря СНБО, на сегодняшний день украинский оборонно-промышленный комплекс научился производить беспилотники тактического уровня. При этом он сообщил, что украинское авиастроительное предприятие "Антонов" по требованию СНБО разработало более мощный БПЛА "Горлица", который относится к оперативно-тактическому уровню. Туричинов отметил, что данный аппарат способен работать на высоте до пяти тысяч метров, может летать на дальность более тысячи километров. При этом его можно использовать для разных целей: разведки, корректировки огня и ведения огня ракетами "земля-воздух".

"Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующим шагом будут беспилотные летательные аппараты стратегического уровня. Мы должны понимать не только, что происходит в Подмосковье, а и что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке, в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах", — сказал Турчинов на брифинге в среду, которую транслировало украинское телевидение.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.