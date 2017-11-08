Спецпредставитель Франции сообщил, что привез Путину послание по Украине

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман, который находится с визитом в Москве, сообщил, что привез президенту РФ Владимиру Путину послание от его французского коллеги Эммануэля Макрона, касающееся Украины.

"Я привез сюда сообщение нашего президента Путину. Оно касается Украины", — сказал Шевенман на встрече с членами комитета Совета Федерации по международным делам.

Он также подчеркнул важность исполнения минских соглашений всеми сторонами. "Нам нужно проявить инициативу в тот момент, когда будет назначено новое немецкое правительство", — добавил он, не пояснив, о какой инициативе идет речь.

Кроме того, Шевенман отметил положительное развитие отношений Москвы и Парижа в вопросе сотрудничества по Сирии. "Наши отношения развиваются положительно", — сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.