В Каталонии проходят массовые митинги в день всеобщей забастовки

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (403)

Сторонники независимости Каталонии, заблокировавшие вокзал и железнодорожные пути в Жироне, во время забастовки. 8 ноября 2017

Сторонники независимости Каталонии, заблокировавшие вокзал и железнодорожные пути в Жироне, во время забастовки. 8 ноября 2017

МАДРИД, 8 ноя – РИА Новости. Многочисленные акции в знак протеста против задержания испанскими властями ряда каталонских политиков проходят в различных городах Каталонии в среду, сообщает общественная организация Omnium Cultural.

Los Mossos no han podido evitar la invasión de manifestantes en la estación del AVE en Girona. #VagaGeneral8N Imágenes de @SergiUnanue pic.twitter.com/8DOYecpYAv — La Vanguardia (@LaVanguardia) 8 ноября 2017 г.

Тысячи человек собрались на площади Сан Жауме в центре Барселоны. Они скандировали "Пучдемон (бывший глава женералитета Каталонии – ред.) – наш председатель правительства", "Свобода!" и "Независимость!". Акцию в прямом эфире транслировал сайт газеты La Vanguardia.

"Мы мирный народ, мы будем продолжать до тех пор, пока заключенные не вернутся домой… Мы требуем немедленного освобождения заключенных и прекращения репрессий!", — заявил на митинге представитель Òmnium Cultural Марсель Маури.

"Сегодня Каталония находится в тюрьме, и мы должны продемонстрировать наше возмущение!", — заявил перед собравшимися представитель общественной националистической организации "Каталонская национальная ассамблея" Агусти Алькоберро.

Вторая волна акций протеста пройдет в Каталонии вечером – сторонники независимости собираются провести митинги перед зданиями мэрий, в Барселоне акция состоится на Соборной площади.

До сих пор перекрыты десятки автомобильных дорог и железнодорожных путей, в том числе движение высокоскоростных поездов на вокзале в Жироне, свидетельствуют данные Каталонской службы дорожного движения и железнодорожной компании Renfe.

Los manifestantes increpan a los Mossos al grito de "violentos" en el desalojo de la ronda del Mig. #VagaGeneral8N pic.twitter.com/1Tys73crV4 — La Vanguardia (@LaVanguardia) 8 ноября 2017 г.

Крупнейшие националистические общественные организации Каталонии "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural объявили в среду всеобщую забастовку в знак протеста против задержаний ряда политиков в Мадриде, а также против выданного ордера на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших советников женералитета, находящихся в Брюсселе.

К акции присоединился профсоюз Intersindical-CSC, поддерживающий идею независимости автономного сообщества. Официально причиной забастовки профсоюз провозгласил нестабильную ситуацию на рынке труда, низкие зарплаты и "обнищание рабочих", говорится в заявлении организации.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.