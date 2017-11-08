Российский суд пересмотрит решение об аресте экс-главы "Нафтогаза" Бакая

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд направил на пересмотр решение об аресте экс-главы "Нафтогаза Украины" Игоря Бакая по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе суда.

"Суд постановил решение об избрании меры пресечения отменить и направить этот вопрос на новое рассмотрение", — сказали в суде. Пока суд оставил его под арестом до 18 ноября.

Ранее Таганский суд Москвы санкционировал арест Бакая в рамках уголовного дела о хищении у крупной российской горно-металлургической компании "Металлоинвест". По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Бакай "посредством получения займа" похитил 630 миллионов рублей.

Как указывалось в базе московского арбитража, экс-глава "Нафтогаза Украины" и его жена признаны банкротами, их общий долг перед различными компаниями превышает 1,5 миллиарда рублей.