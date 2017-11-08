Эксперт: Порошенко не поддержит разрыв дипотношений с Москвой

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений Украины с РФ крайне маловероятен, поскольку это не выгодно украинскому президенту Петру Порошенко, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

"Не факт, что такая поправка (о разрыве дипотношений с РФ – ред.) будет внесена в закон. Но даже если и будет, то далеко не факт, что за нее проголосуют. Я думаю, что за нее не проголосуют. Прежде всего, потому, что в этом не заинтересован Порошенко, а без поддержки его фракции эта поправка не пройдет", — заявил Погребинский РИА Новости в среду.

По его мнению, разорвав дипломатические отношения с Москвой, Киев фактически выйдет из минских соглашений и "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Если представить невероятное, что дипотношения будут разорваны, то за этим последует целый ряд неприятных для Украины последствий. Они будут очень широкого круга, в том числе, это полностью закроет возможность политического урегулирования (в Донбассе – ред.). Такое решение может резко поменять позицию Москвы", — добавил Погребинский.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.