Путин на саммите АТЭС предложит странам-участницам оказать помощь Вьетнаму

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите АТЭС планирует предложить другим странам-участницам оказать материальную помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

В выходные на центральную часть Вьетнама обрушился тайфун "Дамри". Он стал наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием в стране за два последних десятилетия. Из-за тайфуна ухудшилась транспортная ситуация в Центральном Вьетнаме. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали, из-за стихии многие районы страны остались без электроснабжения.

"На центральную часть Вьетнама обрушился тайфун, саммит будет проходить на фоне такого стихийного бедствия. Вы знаете, что российское руководство оказывает гуманитарную помощь Вьетнаму, а также президент поручил правительству выделить пять миллионов долларов в качестве материальной помощи", — сказал Ушаков.

"Мы обращаемся и будем говорить об этом на саммите, с учетом такого совпадения трагического, мы предложили бы другим странам АТЭС также оказать Вьетнаму материальную помощь. Об этом президент будет говорить", — добавил он.

25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября. Во встрече примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).