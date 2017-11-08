Путин на саммите АТЭС предложит странам-участницам оказать помощь Вьетнаму

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите АТЭС планирует предложить другим странам-участницам оказать материальную помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
"На центральную часть Вьетнама обрушился тайфун, саммит будет проходить на фоне такого стихийного бедствия. Вы знаете, что российское руководство оказывает гуманитарную помощь Вьетнаму, а также президент поручил правительству выделить пять миллионов долларов в качестве материальной помощи", — сказал Ушаков.
25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября. Во встрече примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).