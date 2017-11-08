Facebook предложила пользователям выкладывать в соцсеть свои интимные фото

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Компания Facebook начала тестирование нового способа борьбы с "порноместью" — публикацией или пересылкой интимных фотографий человека без его согласия. О сотрудничестве с соцсетью рассказала австралийский комиссар по онлайн-безопасности Джули Инман-Грант.

Эксперимент пройдет в четырех странах. Как пояснила Инман-Грант, пользователи смогут отправить откровенные фото в чат с самим собой с помощью приложения Messenger, после чего серверы составят "цифровой отпечаток" снимка. С его помощью система сможет заблокировать публикацию этого фото, если его попытается выложить кто-то другой. После создания "отпечатка" пользователь должен будет удалить фотографию.

При этом компания не будет хранить снимки на своих серверах: останется лишь ссылка на них, и работать с этими материалами будет искусственный интеллект, а не сотрудники Facebook, добавила Инман-Грант.

Согласно исследованию, проведенному учеными Мельбурнского королевского технологического университета и Университета Монаша, жертвой "порномести" становился каждый пятый австралиец в возрасте от 16 до 49 лет.