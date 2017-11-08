Ле Пен лишили парламентского иммунитета

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) лишило лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен парламентского иммунитета в связи с публикациями в Twitter политика фотографий зверств ИГ*, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники.

Решение о лишении Ле Пен парламентского иммунитета приняла высшая коллегиальная инстанция нижней палаты французского парламента — бюро Национального собрания, состоящее из 22 депутатов.

Во Франции Марин Ле Пен является фигурантом расследования, открытого в 2015 году прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств ИГ*, которые политик разместила в Twitter.

В марте 2017 года Европарламент (ЕП) проголосовал за снятие парламентского иммунитета с Ле Пен.

*Террористическая организация, запрещена в России