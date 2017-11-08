НАТО не провоцирует Россию, заявили в Черногории

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не провоцирует Россию, создавая новые командования в структуре командования альянса, заявил министр обороны Черногории Предраг Бошкович.

В среду министры обороны стран-членов НАТО одобрят рамочный план по адаптации командной структуры альянса, который предполагает создание двух новых командований. Одно будет отвечать за защиту морских путей в Атлантике, а второе – за перемещение сил и средств в Европе.

Комментируя предстоящее решение, Бошкович отметил, что НАТО "нужно найти способ лучше бороться с нынешними вызовами".

Отвечая на вопрос, провоцирует ли НАТО таким образом Россию, он сказал: "Нет, НАТО с самого начала не нацелена на провокацию, это оборонительная организация".