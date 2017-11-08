Депутат Рады раскритиковал инициативу о разрыве дипотношений с Россией

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Николай Скорик назвал инициативу о разрыве дипломатических отношений с Россией деструктивной и не способствующей восстановлению мира в стране.
"Мы должны делать все от нас зависящее для того, чтобы идти к миру, а все эти действия (возможный разрыв дипотношений с Россией — ред.) — деструктивные, и к миру они не ведут", — сказал Скорик РИА Новости в среду. Он выразил надежду, что соответствующая норма не будет поддержана в зале парламента.
"У нынешнего состава парламента очень хорошо получается делать гадости, поэтому я ничему не удивлюсь. Но все-таки надеюсь, что победит здравый смысл. Прикрывать свои очередные "залеты" и коррупционные скандалы под видимостью борьбы с агрессором — такое время уже прошло", — добавил депутат.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".