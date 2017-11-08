Вице-спикер Рады заявила, что недовольна позицией генсека ОБСЕ по Донбассу

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что недовольна позицией генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера по ситуации в Донбассе и назвала ее "тактикой закрытых глаз".
"Наши эксперты, которые сейчас присутствуют на Варшавском форуме безопасности, пишут, что генсек ОБСЕ Томас Гремингер в своем выступлении использует словосочетание "украинский кризис"… Я считаю, что тактика "закрытых глаз" вредит ОБСЕ. И мы откровенно об этом говорим", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.