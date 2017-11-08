Генпрокуратура ДНР завела дело о теракте после обстрела Донецка

ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "террористический акт" в отношении командиров вооруженных сил Украины в связи с обстрелом Киевского района Донецка, заявили в среду в пресс-службе ведомства.

В воскресенье в оперативном командовании ДНР заявили о резком обострении обстановки в республике, украинские силовики открыли огонь по жилым кварталам Донецка. По данным Минздрава ДНР, в результате обстрелов пострадали двое мирных жителей. Также было повреждено более 10 домов, здание общежития, аптеки, газопровод и теплотрасса.

"В отношении командиров ВСУ, непосредственно виновных в обстреле Киевского района Донецка, открыто уголовное производство", — сказали РИА Новости в Генпрокуратуре.

По их данным, уголовное дело возбуждено по статье "террористический акт" в отношении командиров 25 отдельной воздушно-десантной бригады и 55 отдельной артиллерийской бригады ВС Украины, которые "отдали военнослужащим, возглавляемых ими воинских подразделений заведомо преступные приказы о проведении артиллерийских обстрелов из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являвшихся военными целями".