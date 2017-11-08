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В мире

Эксперт рассказала о причинах референдума в Курдистане

15:3208.11.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкСторонники независимого Иракского Курдистана на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле. 22 сентября 2017Сторонники независимого Иракского Курдистана на Фестивале независимости на стадионе Франсо Харири в Эрбиле. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Решение о проведении референдума о независимости Иракского Курдистана было продиктовано скорее разногласиями в рядах курдской верхушки, нежели стремлением региона выйти из состава арабской республики, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирина Звягельская.

Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Эксперт: Иракский Курдистан сможет компенсировать потерю киркукской нефти
Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги.

"Мне показалось, что в том, что было сделано, было недостаточно реализма. Как вы помните, само руководство очень быстро отступило назад, сказав: "Мы не говорим, что это будет сейчас. Это будет в будущем, наверное. Посмотрим", — заявила Звягельская, выступая на панельной дискуссии "Ближний Восток и отношения России и Турции. Ближний Восток: мировые и региональные силы".

Востоковед выразила мнение, что такое решение было связано, "скорее, с какими-то внутренними делами руководства Курдистана, чем с идеей о том, что завтра будет объявлена независимость".

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Багдад потребовал, чтобы Курдистан обозначил свою неотделимость от Ирака
Говоря о том, не повлияют ли дружественные отношения России с Турцией на дальнейшее взаимодействие Москвы с иракскими курдами, Звягельская отметила: "Если говорить об отношениях с курдами, традиционно у России они были очень хорошими. Они имеют очень давнюю историю. В этом смысле я не вижу никаких оснований для того, чтобы эти отношения как-то изменились".

Багдад после проведения курдами референдума пошел на ряд санкционных мер в отношении курдского регионального правительства, а также начал силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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Курдский вопрос
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