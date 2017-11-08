Эксперт рассказала о причинах референдума в Курдистане

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Решение о проведении референдума о независимости Иракского Курдистана было продиктовано скорее разногласиями в рядах курдской верхушки, нежели стремлением региона выйти из состава арабской республики, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирина Звягельская.
"Мне показалось, что в том, что было сделано, было недостаточно реализма. Как вы помните, само руководство очень быстро отступило назад, сказав: "Мы не говорим, что это будет сейчас. Это будет в будущем, наверное. Посмотрим", — заявила Звягельская, выступая на панельной дискуссии "Ближний Восток и отношения России и Турции. Ближний Восток: мировые и региональные силы".
Востоковед выразила мнение, что такое решение было связано, "скорее, с какими-то внутренними делами руководства Курдистана, чем с идеей о том, что завтра будет объявлена независимость".
Багдад после проведения курдами референдума пошел на ряд санкционных мер в отношении курдского регионального правительства, а также начал силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.