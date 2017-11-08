Эксперт рассказала о причинах референдума в Курдистане

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Решение о проведении референдума о независимости Иракского Курдистана было продиктовано скорее разногласиями в рядах курдской верхушки, нежели стремлением региона выйти из состава арабской республики, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирина Звягельская.

Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги.

"Мне показалось, что в том, что было сделано, было недостаточно реализма. Как вы помните, само руководство очень быстро отступило назад, сказав: "Мы не говорим, что это будет сейчас. Это будет в будущем, наверное. Посмотрим", — заявила Звягельская, выступая на панельной дискуссии "Ближний Восток и отношения России и Турции. Ближний Восток: мировые и региональные силы".

Востоковед выразила мнение, что такое решение было связано, "скорее, с какими-то внутренними делами руководства Курдистана, чем с идеей о том, что завтра будет объявлена независимость".

Говоря о том, не повлияют ли дружественные отношения России с Турцией на дальнейшее взаимодействие Москвы с иракскими курдами, Звягельская отметила: "Если говорить об отношениях с курдами, традиционно у России они были очень хорошими. Они имеют очень давнюю историю. В этом смысле я не вижу никаких оснований для того, чтобы эти отношения как-то изменились".

Багдад после проведения курдами референдума пошел на ряд санкционных мер в отношении курдского регионального правительства, а также начал силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.