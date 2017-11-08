ЛОНДОН, 8 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в свете "растущей самоуверенности" России направит в Румынию четыре своих истребителя для патрулирования пространства над Черным морем и подготовит специальное подразделение для оперативного реагирования на западных Балканах, объявил в среду министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"Перед лицом все более самоуверенной России Великобритания заметно активировала свои усилия по обеспечению безопасности Европы, и сегодня я объявляю о новом пакете мер, который доказывает, что мы продолжаем играть ключевую роль в обеспечении европейской безопасности", — говорится в комментарии Уильямсона.

Министр расскажет о данных мерах на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Великобритания в марте 2019 года выходит из состава Евросоюза, однако настаивает на том, что ее роль в НАТО и в обеспечении безопасности Европы останется прежней.

"Мы поддерживаем наших союзников, помогая им патрулировать воздушное пространство — путем отправки в Румынию истребителей Typhoon, наземные территории — поддерживая миротворческую операцию в Косово, и морские пространства — с помощью присоединения корабля Ocean к постоянной группе НАТО", — отметил министр.

Истребители Typhoon будут отправлены в Румынию следующим летом.

"Также министр обороны объявит, что Великобритания увеличивает усилия на Западных Балканах. В дополнение к войскам, уже базирующимся в Косово и поддерживающим мир в стране, и к нашему участию в европейской миссии в Боснии и Герцеговине, со следующего года специальный батальон будет находиться в состоянии готовности оперативно отреагировать на любую ситуацию в регионе. Это означает, что 600 солдат будут готовы оперативно отправиться в регион", — говорится в сообщении Минобороны.

Корабль Ocean вернется в состав постоянной группы НАТО по возвращении с Карибских островов, где он участвовал в оказании помощи пострадавшему от ураганов населению.

На прошлой неделе министр обороны Фэллон подал в отставку после рассказа журналистки о том, что 15 лет назад на официальном ужине он неоднократно пытался дотронуться до ее колена. На его место был назначен Гэвин Уильямсон.