На Украине испытали новый боевой беспилотник "Горлица"

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Летные испытания беспилотного летательного аппарата "Горлица" прошли на Украине, сообщил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

"Сегодня мы с вами присутствовали на первых летных испытаниях беспилотного летательного аппарата "Горлица" производства госпредприятия "Антонов", — сказал Турчинов на брифинге, трансляция которого опубликована на его странице в Facebook.

Он сообщил, что беспилотник может проводить разведку, выполнять коррекцию и наведение огня, а также производить пуск и наведение двух ракет "воздух-земля" с дальностью полета в один километр.