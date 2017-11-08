Матвиенко: предложение Трампа о сокращении дипотношений с КНДР получено

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В России проанализируют предложение Трампа сократить уровень дипотношений с КНДР и прекратить торговые связи с Пхеньяном, оно получено, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Такое уже поступило извещение, его надо анализировать, смотреть… РФ привержена тем резолюциям СБ ООН (по КНДР), которые есть, мы их выполняем. Но дальше (что делать) — это все надо обсуждать", — заявила она журналистам.

По словам Матвиенко, при всей сложности ситуации вокруг КНДР нельзя забывать, что в Северной Корее "живут люди, живые люди".

"Мы не можем допустить, чтобы голодали люди, чтобы в 21 веке народ целой страны обречь на голодание, на гуманитарную катастрофу", — сказала она.