Француженка более трех суток ждала помощи в перевернувшемся автомобиле

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пропавшая во Франции девушка была обнаружена через три дня поисков заблокированной в автомобиле, который попал в аварию и вылетел в лесополосу, сообщает телеканал BFMTV.
Поиски женщины начались уже в субботу днем. Сотрудникам жандармерии удалось определить сектор, где был зафиксирован сигнал ее телефона, и поисковая операция велась в этой зоне. Однако автомобиль, скрытый в лесном массиве, не удалось разглядеть даже с помощью вертолета.
Пропавшую женщину удалось обнаружить только во вторник. Она объяснила, что автомобиль потерял управление и, несколько раз перевернувшись, вылетел в лес. По словам жертвы аварии, она застряла в машине и не могла выйти из нее. Сообщается, что женщина находится в тяжелом состоянии.