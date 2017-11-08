Через год после выборов в США: почему у Трампа "связаны руки"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ровно год назад в США прошли выборы президента, на которых сенсационно победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Вся предвыборная кампания 2016 года сопровождалась многочисленными скандалами и была названа одной из самых "грязных" в истории Соединенных Штатов. Вопреки ожиданиям, накал страстей не снизился и после вступления Трампа в должность. Не получилось даже негласного, но традиционного для Америки "медового месяца" нового президента со СМИ, в течение которого пресса старается не критиковать избранную администрацию, чтобы дать ей время наладить все процессы.

События, сопровождавшие те выборы, до сих пор непосредственно отражаются как на внутриполитической жизни США, так и на их отношениях с другими странами. РИА Новости вспомнили, как проходила предвыборная кампания в Соединенных Штатах и к чему все это привело.

© AFP 2017 / Jung Yeon-Je Флажок с портретом президента США Дональда Трампа. Сеул, Южная Корея. 7 ноября 2017 © AFP 2017 / Jung Yeon-Je Флажок с портретом президента США Дональда Трампа. Сеул, Южная Корея. 7 ноября 2017

Самые скандальные

Выборы, прошедшие 8 ноября 2016 года в Соединенных Штатах, без преувеличения стали самыми непредсказуемыми за многие годы. Задолго до дня голосования все опросы общественного мнения, подавляющее число экспертов и политологов отдавали несомненное преимущество кандидату от Демократической партии США, бывшему госсекретарю и сенатору от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. В ее победе не сомневался, похоже, практически никто, включая саму Клинтон.

Тем не менее, предвыборная кампания была очень активной, жесткой и даже скандальной. В ход шли все методы. И Трамп, и Клинтон неоднократно обрушивались друг на друга с резкой критикой, в том числе, личного характера. Так, Трамп угрожал посадить Клинтон в тюрьму, называя ее "жуликоватой", коррумпированной и гадкой. На реплику Клинтон о том, как хорошо, что Трамп не у власти, республиканец отвечал: "В противном случае вы были бы в тюрьме". Клинтон характеризовала оппонента как "фаворита Путина", называла часть сторонников Трампа "сборищем".

Задействовался административный ресурс. Бывший тогда президентом Барак Обама не только поддерживал Клинтон, но и крайне нелицеприятно высказывался о ее противнике. Он, в частности, заявлял, что Трамп "исключительно не способен" к управлению страной и "опасен" для будущего Америки.

Постоянно пытались разыграть и "российскую карту". Представители Демократической партии обвиняли РФ во вмешательстве в предвыборную кампанию, в причастности к хакерским атакам. Впрочем, ни одного факта, подтверждающего это, Вашингтон не предоставил ни тогда, ни до сих пор.

По итогам этой скандальной кампании Трамп неожиданно одержал победу. Помогла ему, в частности, двуступенчатая система, существующая в США. Выглядит она так: сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Победитель в каждом штате забирает себе все голоса выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. И Трамп победил в ключевых штатах при том, что, собственно, по числу голосов избирателей он уступил — Клинтон обошла соперника от республиканцев на более чем 130 тысяч голосов.

© REUTERS / Jung Yeon-Je/Pool Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеуле. 7 ноября 2017 © REUTERS / Jung Yeon-Je/Pool Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеуле. 7 ноября 2017

Самый непопулярный

Впрочем, победа во многом оказалась пирровой. В условиях постоянного давления Трампу, по сути, так и не удалось создать устойчивую команду. Одно за другим следовали обвинения в адрес его назначенцев, были отставки, расследования, конгресс и суды блокировали инициативы нового президента. Обещал отменить реформу здравоохранения, начатую Обамой, — не дали. Заявлял, что построит стену на границе в Мексикой – пока большая ее часть так и осталась на бумаге. Хотел ограничить миграцию и въезд в США граждан некоторых стран – опротестовали.

Невыполненные обещания, естественно, не могли понравиться избирателям. Как свидетельствует недавний опрос, проведенный по заказу газеты Washington Post и телеканала ABC, этим недовольны 55% американцев.

В целом рейтинг популярности Трампа по итогам первых девяти месяцев в Белом доме оказался самым низким из всех президентов США за последние 70 лет. Его действия на посту главы государства поддерживают 37% американцев, в то время как 59% респондентов не согласны с его политикой.

А за рубежом к действиям американского президента относятся с опаской. "Внешняя политика США стала более непредсказуемой, об этом можно уже говорить, она от случая к случаю становится все более зависимой и непредсказуемой, мы видим это и в вопросах торговли", — сказала, в частности, представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп выступает на американской авиабазе "Йокота" в Фусе, Токио. 5 ноября 2017 © AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп выступает на американской авиабазе "Йокота" в Фусе, Токио. 5 ноября 2017

Руки недостаточно развязаны

Российские эксперты считают, что полностью самостоятельную политику Трампу пока проводить не удается.

"В текущей ситуации они (руки у Трампа – ред.) в недостаточной степени, скажем так, развязаны", — сказал РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам Прохор Тебин.

"Естественно, что его политическая деятельность в значительной степени ограничена как системой издержек и противовесов, существующих внутри США, так и тем, что многие его решения либо наталкиваются на противодействие не только его соперников, например, со стороны Демократической партии в конгрессе, но и со стороны сторонников и других представителей Республиканской партии. Его заявления и громко поставленные цели перерабатываются, в ходе естественного процесса видоизменяются", — отметил он.

Много несбывшегося и во внешней политике. По словам замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, пока Трамп "по внешнеполитическому потенциалу не идет в сравнение даже с Джорджем Бушем-младшим".

"Элиты США расколоты, и демократы, и Республиканская партия. США находятся в сложном процессе переформатирования своей внутренней политической системы. Это обнаружилось в том, что Трамп практически оказался блокирован по основным проблемам внешней политики", — пояснил Суздальцев.

© AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне. 1 ноября 2017 © AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне. 1 ноября 2017

Жесткость с надеждой на стабилизацию

Вышесказанное в полной мере относится и к российскому направлению. В ходе предвыборной кампании и после нее Трамп неоднократно заявлял о желании наладить взаимодействие с Россией. В Москве тоже говорили, что есть шанс на улучшение отношений. Пока не получилось. Более того, продолжила набирать обороты ситуация с изъятием российской дипсобственности в США, взаимной высылкой дипломатов.

По мнению Суздальцева, Трамп просто вынужден "закручивать гайки", чтобы показать, что он "не является ставленником Москвы". На этом фоне президент США полностью лишен возможности что-либо решать в позитивном ключе на российском направлении, считает эксперт.

"Жесткая политика в отношении Москвы для него – самоспасение и уход от обвинений", — сказал Суздальцев.

По мнению эксперта, Россия понимает, что в нынешних условиях договариваться с США нет смысла, отсутствуют переговорные площадки, за исключением контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, а экспертные площадки оказались не эффективны. При этом Суздальцев добавил, что некоторые соглашения Москвы и Вашингтона, которые носят косвенный характер, например, договоренности по зонам деэскалации в Сирии, выполняются, но "все остальное не работает".

В то же время есть надежда, что отношения если не улучшатся, то хотя бы стабилизируются. "В целом можно сказать, что идеи и заявления о том, что приход к власти Трампа приведет к какому-то значительному улучшению отношений по линии Россия – НАТО, Россия – США, были недостаточно обоснованными. Напряженность в отношениях сохраняется, но она перешла в некую долгосрочную фазу с определенной, скажем так, стабилизацией", — считает Тебин.