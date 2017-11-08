Арабская коалиция нанесла серию ударов по северу Йемена, сообщили СМИ

ДУБАЙ, 8 ноя — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла серию ударов по северу Йемена, уничтожив более десятка полевых командиров мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил в среду арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Кроме того, самолеты коалиции совершили 12 налетов на военный лагерь повстанцев в провинции Хадджа на северо-западе страны, в результате чего погибли 50 человек. Бомбардировкам также подвергся город Саада, который считается оплотом хуситов.
Арабская коалиция начала интенсивные бомбардировки позиций хуситов после того, как неделю назад они запустили баллистическую ракету в сторону Эр-Рияда. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, не приведя к жертвам и разрушениям. Перебоев в работе аэропорта не было.
Хуситы заявили, что запуск ракеты был ответом на массированные бомбардировки Саны и других городов на севере Йемена со стороны арабской коалиции.