Роухани: считать США и Израиль друзьями, а Иран врагом – ошибка Эр-Рияда

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил в среду на заседании иранского правительства, что Саудовская Аравия совершает стратегическую ошибку, считая Израиль и США друзьями, а Иран врагом, сообщает пресс-служба иранского президента.

"Вы совершаете ошибку, если считаете, что Иран вам не друг, а США и "сионистский режим" (Израиль – ред.) — ваш друг. Такое мышление является стратегической ошибкой и просчетом", — заявил Роухани, говоря о Саудовской Аравии.

Кроме того, президент отметил, что не понимает, почему Саудовская Аравия "враждебно относится" к народу Йемена и "регулярно бомбит нацию, которая находится по соседству". "Как народ Йемена может реагировать на такое количество бомбардировок своей страны? Вы не разрешаете отправлять йеменцам лекарства, пищу и помощь от ООН – разве вы поступаете правильно, разумно и по-исламски?" — добавил президент Ирана.

По словам Роухани, он надеется на то, что "главы некоторых стран региона также поймут актуальность пути единства и сближения народов региона".

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.