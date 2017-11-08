В Раде надеются, что разорвать отношения с Россией удастся через 3 месяца

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник, предложивший разорвать дипотношения с РФ, надеется, что это произойдет через 3 месяца после вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса.
Депутат пояснил РИА Новости, что срок подачи поправок уже истек, однако во время обсуждения финального текста закона на заседании профильного комитета он намерен предложить включить в заключительные положения формулировку, обязывающую кабмин выполнить "нормы международного права и практики взаимоотношения стран, одна из которых признана страной-агрессором".
Шестого октября 2017 года парламент Украины утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.