В Раде надеются, что разорвать отношения с Россией удастся через 3 месяца

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник, предложивший разорвать дипотношения с РФ, надеется, что это произойдет через 3 месяца после вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса.

Винник заявил в среду, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа "агрессором".

Депутат пояснил РИА Новости, что срок подачи поправок уже истек, однако во время обсуждения финального текста закона на заседании профильного комитета он намерен предложить включить в заключительные положения формулировку, обязывающую кабмин выполнить "нормы международного права и практики взаимоотношения стран, одна из которых признана страной-агрессором".

"Кабинету министров Украины в трехмесячный срок с дня вступления в силу закона — инициировать разрыв дипломатических отношений со страной-агрессором, которые уставлены согласно протоколу об установлении дипломатических отношений между Украиной и РФ от 18 февраля 1992 года. Дальше – отозвать (сотрудников – ред.) из дипломатических учреждений на территории РФ, а также подать в Верховную раду проекты законов о денонсации соглашений о дружбе и т.д.",- процитировал Винник текст своей поправки.

Шестого октября 2017 года парламент Украины утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.