В Финляндии хотят ужесточить закон о терроризме

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя — РИА Новости. Рабочая группа министерства юстиции Финляндии предлагает внести поправки к закону о терроризме, расширив трактовку преступлений, носящих террористический характер, а также дав большие полномочия спецслужбам с сентября 2018 года, говорится в сообщении на сайте министерства.

"Рабочая группа предлагает приравнять к терроризму преступления, несущие серьёзный экономический ущерб, совершенные с помощью компьютерных и электронных систем", — говорится в сообщении.

Согласно докладу, предлагается наказывать людей, которые не совершили преступлений, но готовились к ним, например, самостоятельно учились изготовлению взрывчатых веществ или готовились к другим опасным для общества преступлениям. К примеру, просмотр интернет-страниц с инструкциями по производству взрывчатки будет рассматриваться как подготовка к преступлению террористического характера.

Предлагается ввести наказание для граждан Финляндии, выезжающих для совершения преступлений террористического характера в другие государства и вернувшихся обратно. Любая помощь, в том числе финансовая, например, перечисление денег организациям террористического толка, также будет приравнена к терроризму. Предлагается расширить полномочия специальных ведомств и организаций, ведущих борьбу с терроризмом.

Доклад передан на рассмотрение министру юстиции Финляндии Антти Хеккянену (Antti Häkkänen).