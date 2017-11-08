КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Киев будет обязан разорвать дипломатические отношения с Москвой после принятия Верховной радой законопроекта о реинтеграции Донбасса, в котором Россию назовут "агрессором", считает депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

По его словам, срок подачи поправок к документу уже истек, однако при обсуждении финального текста закона он предложил включить положение, обязывающее кабмин выполнить "нормы международного права и практики взаимоотношения стран, одна из которых признана страной-агрессором".

Винник считает, что необходимо предложить МИД Украины обсудить с западными партнерами, посольство какой страны может стать посредником в коммуникации между Москвой и Киевом. По его мнению, Белоруссия "однозначно не может представлять интересы Украины", но эта миссия может быть возложена на США или какую-либо страну ЕС.

Ранее газета " Коммерсант " сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой. По данным газеты, поправку внес именно Винник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.