Аваков предложил запретить обнародовать материалы с мест проведения обысков

Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (28)

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил запретить правоохранителям обнародовать материалы с места проведения следственных действий, в частности обысков, без разрешения следователя, сообщила в среду пресс-служба МВД.

"Это разрешение можно будет получить только по специальной жесткой процедуре", — приводит слова Авакова пресс-служба ведомства в Facebook.

Он также предложил за обнародование материалов с места следственных действий установить "жестокую" уголовную ответственность.

Аваков отметил, что обыск — это элемент расследования, а не механизм дискредитации и давления.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что бизнес жалуется на давление со стороны правоохранительных органов.