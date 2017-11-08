Миссия МВФ обсудит в Киеве проект госбюджета Украины на 2018 года

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Техническая миссия МВФ посетит Киев с 9 по 17 ноября для обсуждения проекта госбюджета Украины на 2018 год, сообщил в среду постоянный представитель фонда на Украине Йоста Люнгман.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год", — цитирует Люнгмана пресс-служба представительства.

Визит технической миссии в ноябре ранее анонсировал Национальный банк Украины. Регулятор ожидает поступление очередного транша МВФ в первом квартале 2018 года, тогда как Минфин Украины прогнозировал выделение этих средств до конца этого года.

Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

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