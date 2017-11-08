НАТО уверена в надежности Британии, несмотря на скандал с министром обороны

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО уверена в надежности Великобритании как союзника, несмотря на политические скандалы в стране, в том числе связанные с экс-министром обороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Британия – очень надежный партнер и союзник, потому что она делает вклад в деятельность альянса самыми разными способами", — сказал Столтенберг журналистам, отвечая на вопрос, не является ли Великобритания ненадежным союзником на фоне политических скандалов.

Генсек приветствовал участие Великобритании в разных операциях НАТО, факт того, что у Великобритании второй по величине в альянсе оборонный бюджет, а также что Великобритания участвует в усилении передового присутствия на востоке альянса и в операции в Афганистане.

Он также отметил, что с нетерпением ждет работы с новым министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.

На прошлой неделе министр обороны Фэллон подал в отставку после рассказа журналистки о том, что 15 лет назад на официальном ужине он неоднократно пытался дотронуться до ее колена. По данным источников РИА Новости, впрочем, Фэллон пал жертвой интриг: на его место был назначен Гэвин Уильямсон по прозвищу "убийца с детским лицом".

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон накануне был вынужден объяснять своему иранскому коллеге, что Иран не должен воспринимать всерьез его слова о том, что задержанная британка Назанин Загери-Рэтклифф обучала людей журналистике. Эти слова, по мнению мужа задержанной, могут увеличить срок пребывания Загери-Рэтклифф в тегеранской тюрьме.

Глава аппарата правительства, а по сути, заместитель премьера Дэмиан Грин был обвинен журналисткой в сексуальных домогательствах. Также сейчас проводится внутриправительственное расследование того, действительно ли Грин хранил на своем компьютере "жесткую порнографию", как это утверждает бывший замглавы Скотланд-Ярда Боб Куик.

Наконец, министр международного развития Прити Пател оказалась в центре грандиозного скандала из-за своей поездки в Израиль. Находясь в отпуске, она провела несогласованные рабочие встречи с представителями властей страны, в том числе с премьером Биньямином Нетаньяху, причем и потом не посчитала нужным уведомить о них премьер-министра. Сегодня также появилась информация о других несогласованных встречах с представителями израильских властей — в парламенте и в Нью-Йорке. В среду Мэй велела Пател, находящейся в командировке в Африке, срочно вернуться в Лондон. По всей видимости, встреча завершится отставкой министра.

Наконец, СМИ сообщили о составленном сотрудниками парламента списке из 36 имен депутатов-консерваторов, позволивших себе недопустимые, с точки зрения их помощников, поступки сексуального характера. В список вошли 20 парламентариев, занимающих посты в правительстве. Один из них — замминистра по делам международной торговли Марк Гарнье — уже успел признать, что просил секретаря купить ему игрушки в секс-шопе.