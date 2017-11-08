Митингующие заблокировали десятки дорог в день забастовки в Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (402)

Сторонники независимости Каталонии, заблокировавшие вокзал и железнодорожные пути в Жироне, во время забастовки. 8 ноября 2017

Сторонники независимости Каталонии, заблокировавшие вокзал и железнодорожные пути в Жироне, во время забастовки. 8 ноября 2017

МАДРИД, 8 ноя – РИА Новости. Десятки автомобильных дорог и часть железнодорожных путей оказались перекрыты митингующими в день проведения всеобщей забастовки в Каталонии.

Всего сейчас заблокированы 35 трасс, в том числе несколько дорог в Барселоне, свидетельствуют данные Каталонской службы дорожного движения.

В частности, перекрывают дороги члены "Комитетов защиты республики", активисты держат в руках плакаты с требованием освободить задержанных политиков. Главным образом, они попытаются заблокировать трассы на въезде и выезде из Барселоны, сообщают испанские СМИ.

Каталонская полиция Mossos d'Esquadra пытается убрать людей с проезжих частей, а служба дорожного движения призывает водителей отказаться от поездок на автомобилях. Автобусы и метро в Барселоне работают нормально, есть перебои с движением поездов ближнего сообщения — некоторые пути перекрыты протестующими.

Кроме того, протестующие заняли здание вокзала в Жироне, откуда отправляются и куда прибывают высокоскоростные поезда. Полиции не удалось сдержать митингующих, которые прорвались в зону отправки поездов, скандируя "Свобода", свидетельствует видео, которое появилось в социальных сетях.

Протесты профсоюзов и общественников

Крупнейшие националистические общественные организации Каталонии "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural объявили в среду всеобщую забастовку в знак протеста против задержаний ряда политиков в Мадриде, а также против выданного ордера на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших советников женералитета, находящихся в Брюсселе.

К акции присоединился профсоюз Intersindical-CSC, поддерживающий независимость автономного сообщества. Официально причиной забастовки профсоюз провозгласил нестабильную ситуацию на рынке труда, низкие зарплаты и "обнищание рабочих", говорится в заявлении организации.

Крупнейшие профсоюзы страны — "Рабочие комиссии" (CC.OO.) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) — не поддержали забастовку на производствах, но заявили, что присоединятся к акциям протеста.

Часть образовательных учреждений будут закрыты. Забастовку поддержал крупнейший профсоюз государственного образования Ustec-STEs. Крупнейшие студенческие организации "Университеты за республику", студенческий профсоюз Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) и Sindicat d'Estudiants (SE) также заявили о поддержке акции.

Вечером в среду у Барселонского университета пройдет акция протеста под лозунгом "Свобода Жорди, свобода политическим заключенным". Забастовка 8 ноября станет первой из серии акций, которую националистические организации назвали "Неделей свободы".

Сторонники независимости 11 ноября планируют многочисленный митинг "в защиту республики и с требованием освобождения политических заключенных".