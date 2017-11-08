"По-русски не понимаете?" В Харькове рассказали, почему игнорируют "мову"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Большинство официантов и гостей заведений общественного питания в Харькове игнорируют украинский язык. Об этом сообщает "1+1".
Так, официант заведения "Харитоновъ" поразил корреспондентов, заявив, что Харьков — "больше русский город". А администратор, которого позвали возмущенные представители СМИ, подтвердила слова своего подчиненного, отметив, что город всегда считался русским и до сих пор является таковым.
В одном из суши-баров в центре города журналистам пояснили, что не знают украинского, поскольку центральный офис сети находится в Москве, а корпоративный менеджер находится за пределами страны.
"А вы по-русски, я так понимаю, вообще не понимаете?" — удивилась официантка.
Как отмечает телеканал, корреспонденту все же удалось найти заведение с украинским списком блюд, однако официант сообщил, что сможет принести его только через пару часов, поскольку за ненадобностью меню хранится на складе.
Ранее в харьковском супермаркете мужчине, демобилизовавшемуся из ВСУ, отказали в обслуживании на украинском языке и посоветовали "дождаться российских танков".