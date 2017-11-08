Посольство России оценило отношение к крымским СМИ в Австрии

ВЕНА, 8 ноя — РИА Новости. Решение австрийского председательства в ОБСЕ заблокировать презентацию видеообращения представителей крымских СМИ на тематической конференции в Вене противоречит духу обязательств нейтральной страны и целям посреднических усилий ОБСЕ, заявили в посольстве РФ в Австрии.

Австрийское посольство в Москве отказалось выдать трем журналистам из Крыма визы в Вену на конференцию ОБСЕ "Роль свободных средств массовой информации для обеспечения всестороннего доступа к вопросам безопасности", а председательство Австрии в ОБСЕ, в свою очередь, заблокировало презентацию видеообращения крымских журналистов участникам конференции.

"Такие действия противоречат не только духу обязательств нейтральной страны, принимающей международную организацию, но и целям посреднических усилий ОБСЕ, вклад которых в последние годы в урегулирование конфликта в Украине увеличился", — говорится в заявлении посольства, распространенном в среду.

По мнению российских дипломатов, это решение подтверждает, что причина недопущения официально аккредитованных журналистов из Крыма на конференцию ОБСЕ не основывалась на отсутствии территориальной юрисдикции, как утверждают в австрийском МИД, но является "стремлением некоторых стран заглушить прямые голоса с Крымского полуострова на многосторонних платформах".

В посольстве добавили, что хотя видеозапись обращения была показана на конференции ОБСЕ по просьбе председательства Австрии, но оно доступно в интернете, где каждый может "посмотреть это видео и решить для себя, что может быть так неприятно для некоторых стран".