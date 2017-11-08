НАТО ждет от ЕС готовности улучшить инфраструктуру, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. НАТО рассчитывает на готовность Евросоюза содействовать улучшению инфраструктуры, позволяющей осуществлять оперативную переброску войск и вооружений стран-членов Североатлантического альянса, а также устранению связанных с этим бюрократических помех, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе.

"Ожидается, что министры обороны, собирающиеся в среду на двухдневную встречу в Брюсселе, обсудят готовность Евросоюза содействовать реализации планов улучшения инфраструктуры для оперативной переброски войск и вооружений, а также устранить связанные с этим бюрократические помехи", — сказал собеседник агентства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что "нам (альянсу – ред.) требуется обеспечить, чтобы дороги и мосты были достаточно прочны и могли выдерживать нашу тяжелую технику".

Как отмечают наблюдатели, дороги и мосты в странах-членах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки. В свою очередь взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес ранее указывал на то, что союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты". Со слов Ходжеса, "это удивительно сложный процесс в ряде стран (ЕС) — получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев". К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.