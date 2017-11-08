В Раде прокомментировали сообщения о возможном разрыве дипотношений с РФ

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений Украины с Россией находится в компетенции правительства, а не Рады, напомнил депутат от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой. По данным газеты, поправку внес депутат от БПП Иван Винник, который считает Киев должен зафиксировать разрыв отношений с Москвой на законодательном уровне, ведь фактически они уже разорваны.

"Любые решения Рады относительно дипотношений не будут иметь непосредственного действия", — рассказал Арьев интернет-изданию "Обозреватель".

Он отметил, что если такое решение все же примут, оно будет иметь исключительно рекомендательный характер.

В свою очередь, в Кремле этот вопрос назвали суверенный делом Украины, добавив, что если Киев пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.