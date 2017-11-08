КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений Украины с Россией находится в компетенции правительства, а не Рады, напомнил депутат от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.
"Любые решения Рады относительно дипотношений не будут иметь непосредственного действия", — рассказал Арьев интернет-изданию "Обозреватель".
Он отметил, что если такое решение все же примут, оно будет иметь исключительно рекомендательный характер.
В свою очередь, в Кремле этот вопрос назвали суверенный делом Украины, добавив, что если Киев пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.