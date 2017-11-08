Модуль памяти самописца Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, не нашли

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Параметрический самописец потерпевшего крушение у Шпицбергена Ми-8 сильно поврежден, модуль памяти не найден, сообщается на сайте норвежской государственной комиссии по расследованию аварий на транспорте.

"Обнаружены сильно поврежденные компоненты параметрического самописца, модуль памяти не обнаружен. Основываясь на состоянии обнаруженных частей самописца, поиск модуля памяти завершен", — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда следовал из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску подключились более 40 спасателей МЧС России, вертолет был обнаружен норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер, 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего.

Ранее представитель МАК сообщил РИА Новости о начале расшифровки информации с речевого самописца.