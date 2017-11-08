В США рассказали о тратах на операции на Ближнем Востоке с 2001 года

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США с 2001 года потратили 4,3 триллиона долларов на военные операции в Ираке, Сирии, Афганистане и Пакистане, а также на усиление национальной безопасности и помощь ветеранам, а в следующем финансовом году эта сумма может возрасти до 5,6 триллиона долларов, говорится в исследовании института Уотсона Брауновского университета.

Ранее Пентагон опубликовал документ, в котором оценивал общие расходы на военные операции США с 2001 года в 1,52 триллиона долларов. Исследование института Уотсона учитывает не только расходы американского министерства обороны, но и связанные с военными нуждами расходы госдепартамента, министерства по делам ветеранов и органов государственной безопасности.

Согласно тексту исследования, опубликованному на сайте института, в 2017 финансовом году общая сумма средств, потраченных на военные операции, безопасность и помощь ветеранам с 2001 года, достигла 4,3 триллиона долларов. По оценкам ученых, в 2018 финансовом году, который начался в США 1 октября 2017 года, эта цифра увеличится до 5,6 триллиона.

Таким образом, военные расходы США обошлись каждому американскому налогоплательщику почти в 23,4 тысячи долларов, подсчитали авторы исследования.

Вместе с тем, исследование не учитывает расходы США на другие операции, в том числе помощь Филиппинам в борьбе с террористами, а также странам Африки и Европы.