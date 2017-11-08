Дональд и Меланья Трамп посетили Запретный город в Пекине

ПЕКИН, 8 ноя — РИА Новости. Председатель КНР с супругой Пэн Лиюань встретили в музейном комплексе Гугун (Запретный город) прибывшего в Китай с государственным визитом президента США Дональда Трампа с супругой Меланьей.

Запретный город — обширный дворцовый комплекс китайских императоров, расположенный в центре Пекина.

Трамп прибыл в среду в Китай с трёхдневным государственным визитом. Как сообщает Центральное телевидение Китая, лидеры двух стран с супругами провели неформальную беседу за чаем в одном из залов Запретного города. Председатель КНР горячо приветствовал президента США и поблагодарил его за тёплый приём, оказанный ему в апреле этого года во время его поездки в поместье Трампа в "Мар-а-Лаго" во Флориде.

В свою очередь, Трамп продемонстрировал председателю КНР и его супруге видео своей пятилетней внучки Арабеллы, исполняющей песни и стихи на китайском языке. Си Цзиньпин отметил, что в Китае Арабелла уже стала "маленькой звездой".

Пятилетняя внучка Трампа Арабелла — дочь Иванки Трамп и Джареда Кушнера демонстрировала китайскому лидеру и его супруге свои знания китайского языка во время их визита в поместье "Мар-а-Лаго". Тогда она также исполнила песню на китайском.

Визит Трампа в Китай продлится до 10 ноября. Ожидается, что основными темами переговоров станут проблема Корейского полуострова и двусторонняя торговля.