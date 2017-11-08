Бондарев оценил новые санкции США против российского ОПК

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Новые санкции США против российского ОПК являются "недобросовестной" попыткой вытеснить Россию с соответствующего сегмента европейского, а в перспективе и мирового рынка, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Десять дней назад американцы нас "наградили" дополнительной порцией "специальных экономических мер", как они это называют, которые на сей раз распространялись на предприятия ОПК. На самом деле эти санкции являются очередной попыткой вытеснить Россию с соответствующего сегмента европейского и в перспективе мирового рынка", — сказал он.

По словам Бондарева, под маской политических, идейных мотивов кроется "обычная недобросовестная" конкуренция.

Вместе с тем, отметил глава комитета, конкурентоспособность российских вооружений и военной техники на международной арене будет обеспечиваться за счёт совершенствования их характеристик, а не за счёт рыночных механизмов, широко применяемых США, – "таких, как санкции в отношении нашей страны, принуждение зависимых стран демпинговать военную продукцию и прочие нечистоплотные методы".

Бондарев подчеркнул, что Россия никогда не ставит коммерческую выгоду выше интересов международной безопасности.

"Мы скрупулезно подходим к выбору торговых партнёров и к контролю за использованием нашей военной продукции, проданной за рубеж. Этот принцип геополитического поведения России останется неизменным", — отметил глава комитета.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Такой список по России был составлен к 26 октября, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон уведомил конгресс о перечне компаний ВПК России и российских спецслужб, часть из которых уже под санкциями США.

Согласно "руководству по применению санкций" от госдепартамента, по истечении установленного законом 180-дневного срока, то есть к концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц, в том числе из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в санкционные списки.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что речь идет о перспективе применения санкций США в отношении физических и юридических лиц третьих стран, которые могут на законных основаниях сотрудничать с компаниями РФ, включенными в список. По словам Рябкова, эти санкции противозаконны, нелегитимны и экстерриториальны.

Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".

В перечень вошли АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром", концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

В перечень предприятий также вошли АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединённая двигателестроительная корпорация, Объединённая приборостроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация.