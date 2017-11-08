Итальянский политик: ситуация вокруг Крыма освещается в Европе нечестно

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат регионального парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери заявил, что ситуация вокруг крымского полуострова освещается в Европе "нечестно".

Вальдегамбери был в числе тех, кто принял участие в учреждении Международной ассоциации "Друзей Крыма" в Ливадийском дворце Ялты.

"Меня очень напрягает ситуация с тем, как нечестно события в Крыму представляются в Европе и в Италии в том числе", — сказал Вальдегамбери журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, очень важно донести до всего мира, в том числе стран Европы, реальную обстановку на полуострове. Вальдегамбери подчеркнул, что, пообщавшись с простыми крымчанами, он смог лично убедиться, что народ Крыма сделал сознательный выбор на референдуме в марте 2014 года, который привел к воссоединению полуострова с Россией.

"Теперь я знаю, что это был по-настоящему свободный выбор людей. Но Европа полностью это игнорирует. Они как страусы засовывают голову в песок и хотят не слышать этой информации и просто ничего не знать. Они выбрали одно мнение. На мои призывы поехать в Крым и лично во всем разобраться они отвечают отказом. Им лучше сидеть дома и ничего не знать", — подчеркнул политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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