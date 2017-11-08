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Центр Осло будут защищать от террористов гигантскими клумбами

12:0708.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗдание парламента Норвегии в Осло. Архивное фотоЗдание парламента Норвегии в Осло. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Около 20 огромных цветочных клумб появились в Осло на центральной улице Карла Юхана по решению властей норвежской столицы для защиты жителей от возможных террористических атак, в ближайшее время установка искусственных заграждений продолжится, сообщает издание Aftenposten в среду.

Города мира. Осло. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Норвежские власти оценили готовность к отражению террористических угроз
Улица Карла Юхана – протяженная и оживленная магистраль в центре норвежской столице. Она тянется от центрального вокзала, мимо норвежского парламента, национального театра до королевского дворца. На этой улице расположено множество магазинов и кафе. Однако до сих пор улица была легко проходима – только после теракта, устроенного Андерсом Брейвиком в 2011 году здесь были предприняты некоторые дополнительные меры безопасности.

"Установка подобных заграждений, снижающих риск нападения с помощью транспортных средств, продолжится в ближайшие недели на улицах Карла Юхана, Лилле Гренсен и Арбайдергата (улице в центре Осло)", — сообщает издание со ссылкой на городские власти. Каждый вазон весит около 800 килограммов, они устанавливаются группами по три штуки.

Отмечается, что эти заграждения должны помешать беспрепятственному движению, например, автомобиля, подобные уже установлены на улицах Стокгольма, Ниццы, Лондона и Нью-Йорка, где уже были совершены теракты с использованием транспортных средств. Однако власти норвежской столицы успокаивают жителей: о конкретных угрозах со стороны террористов речи нет, это профилактические меры безопасности.

Современный центр города Осло
© Fotolia / kvitkafabian
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"Осло – безопасный город. Мы не можем замуровать себя из страха перед терроризмом, но мы должны быть подготовлены. По этой причине в центральных районах устанавливаются заграждения", — приводит издание слова руководителя городского совета Реймонда Йохансена.

Сообщается, что мнения жителей относительно "дизайнерских элементов" разделились, но многие все же признают, что это необходимые меры. "В конце концов, они довольно симпатичные, особенно, если в них растут цветы", — говорит 72-летняя жительница Осло Берит Петтерсен, которая считает, что подобные меры безопасности необходимы. "Они не очень красиво выглядят, они серые и унылые, и я не думаю, что они сильно помогут", — цитирует издание слова 19-летней норвежки Норы Ундхейм.

В городском совете признают, что бетонные вазы не смогут остановить автомобиль террориста, но на какое-то время создадут препятствие и погасят скорость.

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